Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa, non è in pericolo di vita

SALERNO, 07 GEN - A Scafati (Salerno) un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull che, dopo l'aggressione, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Solo l'immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. Il bambino, trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli non è in pericolo di vita. Il piccolo, da quanto si apprende, è stato morso alla guancia destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che stanno indagando su quanto accaduto cercando di comprendere in particolare come mai il cane si sia scagliato contro il piccolo.