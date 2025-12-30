Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave

AREZZO, 30 DIC - Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo. E' stato soccorso e trasportato al Meyer di Firenze in elicottero. Il fatto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Sul posto il 118, il bambino è stato trasferito all'ospedale Meyer in codice di urgenza rosso. Sul posto la polizia.