Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave

AA

AREZZO, 30 DIC - Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo. E' stato soccorso e trasportato al Meyer di Firenze in elicottero. Il fatto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Sul posto il 118, il bambino è stato trasferito all'ospedale Meyer in codice di urgenza rosso. Sul posto la polizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AREZZO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario