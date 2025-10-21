Giornale di Brescia
Bimbo cade dalla finestra a Roma, gravissimo

Infermiera sistema l'attrezzatura sanitaria a bordo dell'ambulanza nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale Agostino Gemelli, Roma, 25 gennaio 2023. ANSA / Danilo Schiavella (generica, simbolica, ambulanza, soccorso)
Infermiera sistema l'attrezzatura sanitaria a bordo dell'ambulanza nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale Agostino Gemelli, Roma, 25 gennaio 2023. ANSA / Danilo Schiavella (generica, simbolica, ambulanza, soccorso)
ROMA, 21 OTT - Un bambino di circa 10 anni è caduto dalla finestra di casa a Roma. E' accaduto intorno alle 11.30 in via De Ritis, in zona Tiburtina. Soccorso, è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale dal 118. Sul posto la polizia che indaga. Da una prima ricostruzione il bambino era in casa con la mamma e si sarebbe sporto dalla finestra per vedere la sorella che usciva dal portone, cadendo nel vuoto.

ROMA

