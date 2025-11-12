Giornale di Brescia
Bimbo 17 mesi ustionato con l'acqua bollente, è grave

Un'ambulanza del 118 all'esterno del Pronto Soccorso dell'ospedale S.Martino di Genova, 1 agosto 2018. Si registra maggiore afflusso di pazienti ma nessuna criticita' particolare. ANSA/LUCA ZENNARO
GENOVA, 12 NOV - Un bambino di 17 mesi è rimasto ustionato sul 60% del corpo da acqua bollente e ora versa in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova. L'incidente è avvenuto stamani a Villanova d'Albenga, in un appartamento del centro storico. Sul posto anche l'elicottero Grifo oltre ad ambulanza e automedica. Il piccolo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato sull'elicottero che è partito alla volta dell'ospedale Gaslini di Genova.

Argomenti
GENOVA

