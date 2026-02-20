Giornale di Brescia
Bimba morta: sul suo corpo impronta parziale di una scarpa

GENOVA, 20 FEB - Potrebbe esser stato provocato da un calcio il livido che la bimba di 2 anni, morta a Bordighera e per il cui decesso la madre si trova attualmente in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale, aveva su una gamba. La notizia è stata anticipata dal Secolo XIX. L'impronta parziale di una scarpa sulla gamba della piccola è stata rilevata durante l'autopsia disposta dalla Procura e guidata da Francesco Ventura, direttore di medicina legale del Policlinico San Martino di Genova. L'ipotesi principale è che la piccola sia morta per una emorragia cerebrale scatenata da una serie di concause, divenuta fatale col tempo. La madre, che si trova in carcere a Genova Pontedecimo, continua a mantenere la propria versione dei fatti affermando che la bambina è caduta dalle scale.

