Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bimba morta: lunedì sopralluogo Ris in casa del compagno della madre

AA

GENOVA, 14 FEB - E' previsto per lunedì prossimo il sopralluogo dei carabinieri del Reparto investigazioni speciali nell'abitazione di Emanuel I., 42 anni, indagato a piede libero per l'omicidio preterintenzionale della figlia di due anni della compagna, Emanuela A. L'abitazione si trova a Perinaldo, nell'imperiese, una quindicina di chilometri dall'abitazione della donna. Secondo gli inquirenti, infatti, la bambina è morta proprio a casa dell'uomo e non nell'abitazione della madre: nel decreto di sequestro della casa di Perinaldo infatti gli inquirenti scrivono che la piccola "decedeva il 9 febbraio per cause di natura traumatica tra la mezzanotte e le 2 del mattino" e che in tale orario si trovava assieme alla madre nell'abitazione di Emanuel I. che invece, "sentito nella quasi immediatezza dei fatti, ha negato di aver passato la notte con l'indagata e le sue figlie". Lunedì sarà anche il giorno in cui verrà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina. Il medico legale, oltre a confermare l'ora della morte rispetto al momento in cui sono intervenuti i medici inviati dal 118, dovrà accertare la natura dei lividi rinvenuti sul cadavere e quale sia stata la causa del decesso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Bimba mortaGENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario