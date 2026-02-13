Bimba morta: indagato il compagno della madre
GENOVA, 13 FEB - La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati il compagno di Manuela A., la donna di 43 anni che si trova in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia di due anni. All'uomo, 42 anni, viene contestato lo stesso reato. La sua abitazione, dove la donna dice di aver trascorso la notte assieme alle figlie prima del decesso della bambina, è stata posta sotto sequestro.
