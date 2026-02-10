Bimba morta: disposta l'autopsia, diversi sequestri in casa

BORDIGHERA, 10 FEB - La procura di Imperia ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta ieri mattina in casa, a Bordighera e per il cui decesso è stata arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale la madre. L'autopsia si terrà lunedì prossimo. Sarà il medico legale Francesco Ventura, direttore dell'Unità operativa di Medicina legale del San Martino di Genova, a eseguire l'esame necroscopico per stabilire le cause del decesso. Intanto la procura ha anche disposto numerosi sequestri nella villetta che resta sempre sotto sequestro.