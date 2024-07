Bimba morta annegata, funerale e lutto cittadino lunedì

SESTRI LEVANTE, 13 LUG - Funerale lunedì alle 14 presso il parco delle Casette Rosse a Sestri Levante per dare l'ultimo saluto alla piccola Jasmine Mekkaoui annegata mentre si trovava al centro estivo del comune di Sestri Levante. Il sindaco Francesco Solinas questa mattina ha annunciato che lunedì sarà una giornata di lutto cittadino e chiede raccoglimento intorno alla famiglia Mekkaoui composta da papà, mamma e 5 figli. Ieri l'autopsia della bambina che ha confermato l'annegamento ma per escludere altre cause come congestione o disfunzione occorreranno ulteriori esami di laboratorio. Per la procura della Spezia l'accusa di omicidio colposo resta per quattro delle accompagnatrici dei 25 ragazzi e per il bagnino della piscina di Sesta Godano.