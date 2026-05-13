Bimba in condizioni di abbandono in Tirolo, arrestati i genitori

BOLZANO, 13 MAG - La polizia tirolese ha arrestato i genitori di una bambina di sette anni, accusati di averla portata in ospedale lo scorso aprile in uno stato di grave abbandono e in pericolo di vita. Secondo quanto reso noto mercoledì dalle autorità, alla coppia viene contestato di aver trascurato gravemente i propri doveri di cura per un lungo periodo e, in particolare, di non aver garantito tempestivamente alla minore la necessaria assistenza medica. I genitori sono stati fermati nei giorni scorsi dopo essersi presentati spontaneamente alla polizia. Su disposizione della Procura di Innsbruck, i due sono stati trasferiti in carcere. L'indagine, che ipotizza il reato di maltrattamento o trascuratezza di persone incapaci o minori, è scattata a seguito di una segnalazione ai sensi della legge sulla protezione dalla violenza.