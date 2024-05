Bimba di un anno precipita dal balcone, una pianta la salva

OTTANA, 31 MAG - Una bambina di un anno è caduta dal balcone della sua abitazione a Ottana, intorno alle 10.30, precipitando da un'altezza di nove metri. La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Chirurgia pediatrica. Da un primo bollettino medico non sarebbe in pericolo di vita: la caduta è stata attenuata da una pianta di bouganville presente sotto l'abitazione. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica esatta dell'incidente.