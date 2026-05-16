Bimba di due anni muore investita da auto in retromarcia

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, 16 MAG - Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 21.30. La piccola si trovava nei pressi dell'abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l'avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina a alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove però è arrivata già priva di vita. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.