Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia, il padre lo uccide

AA

CECCANO, 13 FEB - Una bambina di due anni è ricoverata nell'ospedale Bambino Gesù di Roma per le ferite provocate dal pitbull di famiglia che improvvisamente l'ha attaccata azzannandola ad un braccio e sbattendola contro il pavimento e poi contro una delle pareti dell'abitazione di famiglia a Ceccano (Frosinone). A soccorrere la bimba è stato il padre, un uomo di 42 anni, che si è avventato sul cane ma non riuscendo a fargli mollare la presa è stato costretto ad impugnare un coltello da cucina ed a colpirlo fino ad ucciderlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Frosinone ed il personale sanitario del 118. La bambina è stata trasferita in elicottero, è in codice giallo e le sue condizioni sono sotto costante monitoraggio. Il padre è stato medicato al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone per le ferite riportate nella colluttazione con il cane. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le esatte circostanze dell'accaduto insieme al servizio Veterinario della Asl che ha recuperato il corpo del pitbull.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CECCANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario