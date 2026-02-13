Bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia, il padre lo uccide

CECCANO, 13 FEB - Una bambina di due anni è ricoverata nell'ospedale Bambino Gesù di Roma per le ferite provocate dal pitbull di famiglia che improvvisamente l'ha attaccata azzannandola ad un braccio e sbattendola contro il pavimento e poi contro una delle pareti dell'abitazione di famiglia a Ceccano (Frosinone). A soccorrere la bimba è stato il padre, un uomo di 42 anni, che si è avventato sul cane ma non riuscendo a fargli mollare la presa è stato costretto ad impugnare un coltello da cucina ed a colpirlo fino ad ucciderlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Frosinone ed il personale sanitario del 118. La bambina è stata trasferita in elicottero, è in codice giallo e le sue condizioni sono sotto costante monitoraggio. Il padre è stato medicato al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone per le ferite riportate nella colluttazione con il cane. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le esatte circostanze dell'accaduto insieme al servizio Veterinario della Asl che ha recuperato il corpo del pitbull.