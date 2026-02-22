Bimba di 3 anni morta investita da un'auto nel Pratese

VERNIO (PRATO), 22 FEB - Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio. L'impatto è avvenuto dopo che - secondo prime informazioni - la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto. Il corpo della bambina sarebbe stato sbalzato per diversi metri. Subito è scattato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio e poi di una della Misericordia di Vaiano, durati oltre un'ora, la bambina è deceduta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Vernio per i rilievi. La madre della bambina ha accusato un malore durante i soccorsi alla figlia.