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Bimba di 2 anni aggredita da pitbull, operata al Policlinico di Bari

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BARI, 23 MAR - Una bambina di due anni è stata aggredita e ferita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L'aggressione è avvenuta per strada, il cane - da quanto emerso - apparteneva a un vicino di casa della piccola. A fermare l'aggressione sarebbe stato il padre della bambina. La bimba ha riportato ferite al volto ed è stata trasportata al Policlinico di Bari, dove è stata operata e le sono state suturate le ferite. Nonostante il grande spavento, la bambina non è in pericolo di vita ed è ora ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica, dove è sottoposta a una terapia antibiotica. Sul caso indagano i carabinieri.

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