Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba, è gravissima

VENEZIA, 25 APR - Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente. A quanto emerge dai primi accertamenti, la piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre che si trovava alla guida del trattorino tagliaerba. Il genitore, 30 anni, avrebbe centrato la bimba mentre stava effettuando una manovra e lei sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote. Ad assistere alla scena, anche la madre 29enne che si trovava a sua volta in giardino. Sono stati proprio i genitori, intorno alle 18, a portare la figlia in auto all'ospedale di Castelfranco Veneto, da dove poi è stata trasferita in elicottero a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Al momento è in prognosi riservata.