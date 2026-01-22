Giornale di Brescia
Bimba di 17 mesi ingerisce farmaci della mamma, ricoverata

CALTANISSETTA, 22 GEN - Una bimba di 17 mesi è arrivata ieri all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole della madre. La piccola è stata subito sottoposta alle prime cure e agli accertamenti clinici necessari. Valutate le sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Di Cristina di Palermo, dove la bambina è stata ricoverata per ulteriori cure e un monitoraggio specialistico. Le sue condizioni sono costantemente seguite dal personale medico.

