Bimba Catanzaro, piccola estubata e non più sedata

GENOVA, 26 APR - La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro è attualmente ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Gaslini in prognosi riservata. Nella notte tra venerdì e sabato la piccola, secondo quanto riportato nel bollettino emesso dalla direzione del Pediatrico Gaslini, "è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata. Da oggi, non è più sedata. Il quadro neurologico appare, al momento, promettente". Il trasferimento è stato gestito in regime di continuità assistenziale: un'équipe del Gaslini composta da un medico e un'infermiera di Terapia Intensiva ha raggiunto Catanzaro e preso in carico la piccola direttamente sul posto, dopo aver collaborato con i colleghi calabresi alla gestione del caso già nelle ore precedenti alla partenza. L'intera operazione è stata resa possibile da una stretta sinergia tra le équipe ligure e calabrese e dal fondamentale supporto dell'Aeronautica Militare (31° Stormo), che ha messo a disposizione un volo salvavita allestito come una vera e propria terapia intensiva.