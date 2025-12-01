Giornale di Brescia
Bimba cade dal terzo piano, caduta attutita dai fili bucato

LA SPEZIA, 01 DIC - Una bambina di quattro anni è stata ricoverata all'ospedale Gaslini dopo essere caduta dal terzo di un palazzo a Ponzano Magra, in provincia della Spezia. La piccola, che si trovava nell'abitazione di uno dei genitori, secondo una prima ricostruzione avrebbe autonomamente scavalcato il parapetto del balcone perdendo l'equilibrio. I fili per il bucato installati in corrispondenza dei balconi ai piani inferiori hanno rallentato la caduta della bimba, che è stata immediatamente soccorsa. Sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Santo Stefano Magra e i carabinieri per ricostruire l'accaduto. E' stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e da lì al Gaslini con un volo dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Argomenti
LA SPEZIA

  3. Ricarica la pagina se necessario