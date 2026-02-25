Bill Gates si scusa per Epstein, 'non ho mai fatto nulla di illecito'

WASHINGTON, 25 FEB - Bill Gates si scusa con lo staff della sua fondazione per lo scandalo di Jeffrey Epstein, ammettendo di aver commesso errori. Pur ammettendo di aver avuto due relazioni con donne russe mentre era sposato, il fondatore di Microsoft ha detto: "Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito". Poi ha aggiunto: "Per essere chiari, non ho mai trascorso del tempo con le vittime, le donne che lo circondavano". Lo riporta il Wall Street Journal.