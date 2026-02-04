Giornale di Brescia
Bill Gates, pentito per Epstein ma falsa l'email sulla malattia

ROMA, 04 FEB - Bill Gates in un'intervista a 9 News Australia, ripresa da Sky News, ammette di essere stato "sciocco" a trascorrere del tempo con Jeffrey Epstein, di essersi pentito di averlo mai conosciuto ma ha liquidato come "falsa" l'e-mail che Epstein mandò a sè stesso nella quale il finanziere pedofilo lamenta che Gates ha "scelto di ignorare la nostra amicizia" e fa riferimento alle "sue malattie sessualmente trasmissibili". "Non sono mai andato all'Isola, non ho mai incontrato donne. Più cose verranno fuori, più sarà chiaro che, sebbene il momento sia stato un errore, non ha nulla a che fare con quel tipo di comportamento".

