Bill Clinton, 'presentato a Epstein da ex segretario al Tesoro Summers'

WASHINGTON, 02 MAR - L'ex presidente Bill Clinton ha detto di essere stato presentato al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein dal suo ex segretario al Tesoro Larry Summers. "Mi stava chiamando perché un uomo di nome Jeffrey Epstein, che aveva investito una cifra di diversi milioni di dollari nella ricerca sul cervello, era una persona avida di informazioni e voleva passare un po' di tempo a parlare con me di economia e politica", ha raccontato Clinton, facendo luce per la prima volta sull'origine del suo rapporto con Epstein, in base al video pubblicato oggi dalla Commissione per la Vigilanza della Camera Usa sulla deposizione della scorsa settimana.