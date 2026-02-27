Giornale di Brescia
Bill Clinton, 'non avevo idea dei crimini di Epstein'

WASHINGTON, 27 FEB - "Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male". Lo ha detto Bill Clinton nella sua testimonianza su Jeffrey Epstein davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera americana. "Non avevo idea dei suoi crimini", ha aggiunto l'ex presidente. "So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. So quello che ho visto e ancora più importante quello che non ho visto", ha detto ancora nella sua dichiarazione iniziale, pubblicata su X.

