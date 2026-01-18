Giornale di Brescia
Italia e Estero

Bild, 'le forze armate tedesche hanno lasciato la Groenlandia'

AA

BRUXELLES, 18 GEN - "Le forze armate tedesche hanno segretamente lasciato la Groenlandia, senza alcun annuncio, notifica o altra spiegazione. Il portavoce della missione sul posto non ha risposto alle domande o alle chiamate. Nessuna spiegazione è stata fornita nemmeno da Berlino". Lo afferma la Bild. Secondo il media tedesco, l'ordine di partenza è stato ricevuto da Berlino "solo questa mattina molto presto" e "nessuna spiegazione è stata data alle truppe sul campo". Tutti gli appuntamenti in programma hanno dovuto essere cancellati con urgenza. La partenza è avvenuta a mezzogiorno.

Argomenti
BRUXELLES

