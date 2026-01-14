Giornale di Brescia
Bild, la Germania invia i primi soldati in Groenlandia

BERLINO, 14 GEN - La Germania invierà i primi soldati della Bundeswehr in Groenlandia già questa settimana. Lo scrive la Bild, che riferisce di averlo appreso da diverse fonti in Germania e nei paesi Scandinavi. Un portavoce del ministero della Difesa ha risposto di non poter né confermare né smentire la notizia. Secondo la Bild potrebbe accadere già domani, giovedì, che venga inviata una prima pattuglia di ricognizione. Dalla Svezia i primi soldati sarebbero già "in viaggio".

