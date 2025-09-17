Giornale di Brescia
Bilancio ufficiale dei morti a Gaza supera i 65 mila

epa12380211 Palestinians inspect the rubble of the Al-Ghafari residential tower after it was hit by an Israeli airstrike in Gaza City, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/HAITHAM IMAD
epa12380211 Palestinians inspect the rubble of the Al-Ghafari residential tower after it was hit by an Israeli airstrike in Gaza City, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/HAITHAM IMAD
ROMA, 17 SET - Il bilancio delle vittime a Gaza supera i 65.000 dall'inizio della guerra nel 2023, secondo gli ultimi dati del ministro della Salute di Gaza, che fa capo ad Hamas. Almeno 65.062 palestinesi sono stati uccisi e 165.697 feriti negli attacchi a Gaza in quasi due anni di guerra. Nelle ultime 24 ore, gli ospedali hanno ricevuto i corpi di 7 persone uccise e 87 feriti provenienti dai centri di distribuzione degli aiuti. L'ultimo bilancio dei morti cercando aiuto nei centri gestiti dal Ghf è di 2.504, e oltre 18.381 feriti. I morti di fame dell'ultimo giorno sono 4, il totale sale a 432, inclusi 146 bambini.

  3. Ricarica la pagina se necessario