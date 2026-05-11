ROMA, 11 MAG - L'Istituto per le Opere di Religione (Ior) ha pubblicato la quattordicesima edizione del Rapporto Annuale contenente il Bilancio d'Esercizio 2025: nell'anno l'Istituto ha conseguito i seguenti risultati: 51 milioni di euro di utile netto, in crescita del 55,5% rispetto al 2024, "anche grazie all'aumento della raccolta della clientela". Lo rende noto lo Ior. "Alla luce della solidità dei dati finanziari del Bilancio e a fronte delle esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto - si legge anche nella nota dell'Istituto -, la Commissione Cardinalizia ha deliberato la distribuzione al Papa di un dividendo pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 76,1% rispetto al 2024". "La significativa crescita dell'utile netto - si spiega - è principalmente riconducibile al miglioramento dei risultati operativi, conseguente ad una gestione attiva e disciplinata dei portafogli e alle condizioni favorevoli di mercato. Tale andamento ha determinato un rilevante incremento della redditività complessiva, ulteriormente sostenuta dalla variazione positiva delle riserve relative al Fondo Pensione".
Bilancio Ior, '51 milioni di utile nel 2025, al Papa dividendo di 24,3'
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