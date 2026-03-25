Bignami, 'no alle lezioni da chi si inchina alle mafie'. Proteste in Aula

ROMA, 25 MAR - "Non accettiamo lezioni da chi fiancheggia chi prende a martellate i poliziotti" o "da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle mentre andava da Cospito". Così nell'Aula della Camera il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami rivolto ai banchi delle opposizioni che hanno chiesto un'informativa della premier Giorgia Meloni sulla "crisi politica evidente" dopo l'esito del referendum sulla riforma della giustizia e sulle dimissioni del ministro Santanchè. "Se voi aveste un po' della moralità che ha dimostrato Giorgia Meloni, un po' della sua schiena dritta forse ci risparmiereste qualche parola", ha affermato Bignami. Durante il suo intervento si sono levate urla di protesta da alcuni deputati delle opposizioni, ripresi dal presidente di turno. Il deputato dem Federico Fornaro, successivamente in un richiamo al regolamento ha protestato: "Un conto è una dialettica dura, un conto è accusare dei colleghi di essersi inchinati a mafiosi, con riferimento ad una visita dei colleghi del Pd fatta nel diritto delle prerogative parlamentari. Deve fermare queste parole e stigmatizzarle", ha affermato rivolto al presidente di turno. Proteste dalla maggioranza anche durante l'intervento del dem.