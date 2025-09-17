Giornale di Brescia
Bignami (FdI) scrive a Fontana, la Camera ricordi Kirk

La dichiarazione di voto di Galeazzo Bignami, alla replica della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, alle sue comunicazioni ai deputati in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, Roma 23 giugno 2025. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
La dichiarazione di voto di Galeazzo Bignami, alla replica della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, alle sue comunicazioni ai deputati in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, Roma 23 giugno 2025. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
ROMA, 17 SET - Sarebbe "opportuno" un momento di ricordo di Charlie Kirk nell'Aula di Montecitorio. Lo ha scritto il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami, a quanto apprende l'ANSA, in una lettera inviata ieri al presidente della Camera Lorenzo Fontana. "Il drammatico attentato costato la vita al giovane esponente repubblicano" il 10 settembre alla Utah Valley University di Orem, negli Stati Uniti, "ha scosso le coscienze di tutti noi", ha sottolineato Bignami nella missiva, spiegando di ritenere "che sarebbe opportuno, in un contesto di maggior condivisione possibile, individuare un momento, all'interno dei lavori della Camera dei Deputati, in cui ricordare quanto avvenuto".

