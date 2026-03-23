Bignami, detto da subito che l'esito del Referendum non incide sul governo

ROMA, 23 MAR - "Quando gli italiani si esprimono è sempre importante era un provvedimento che avevamo nel programma abbiamo chiesto agli italiani di esprimersi" e "avevamo il dovere di farlo". Così il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, allo speciale di La7 sul referendum sulla giustizia. "Noi - ha detto in un altro passaggio - avevamo detto fin dall'inizio che questo referendum non incideva sulle sorti del governo, né in un senso né nell'altro. Lo abbiamo detto prima e lo diciamo adesso". Secondo il capogruppo FdI alla Camera il voto degli italiani all'estero non dovrebbe incidere sull'esito finale. Per quanto riguarda l'impegno in prima persona di Giorgia Meloni ha osservato che "non ho memoria di una battaglia politica dalla quale si sia sottratta". Colpa della vicenda Delmastro? "Complesso dire che è colpa di una vicenda, per quanto sia stata molto sottolineata dalla stampa".