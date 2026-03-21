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Bif&st 'una magia che dura da 17 anni, il pubblico anima del festival'

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BARI, 21 MAR - "La magia del Bif&st continua e spero di poter scrivere anche io una pagina di questa straordinaria storia che dura da 17 anni insieme al pubblico, che è sempre stata l'anima e il motore di questo festival". Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in occasione della serata inaugurale del festival internazionale di cinema, nel teatro Petruzzelli, che si tiene a Bari da oggi al 28 marzo. "Non è la prima volta per me su questo palco, - ha detto Decaro - però se dicessi che non sono emozionato direi una bugia, perché c'è l'emozione e anche un po' la responsabilità della magia del Bif&st che si replica da 17 anni in questa città, in questa regione, all'interno di questo straordinario teatro. Una magia - ha aggiunto - che si lega anche al fatto che ci abbiamo provato in questi anni e siamo diventati un grande palcoscenico, dove sono salite tante star del cinema mondiale, attori, registi, talenti emergenti. Siamo diventati anche un set cinematografico a cielo aperto. La macchina da presa - ha ricordato il presidente della Regione - racconta storie e personaggi che parlano di noi". La Regione Puglia finanzia il festival, prodotto da Apulia Film Commission. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre al direttore artistico del festival Oscar Iarussi e alla presidente di Afc Anna Maria Tosto, anche il sindaco di Bari Vito Leccese. "Il Bif&st - ha detto il sindaco - è diventato un elemento identitario della città, il cinema è sogno, luce e bellezza e la città si riempie di tanta luce e di tanta bellezza". Con Iarussi, presenta la serata l'attrice Irene Maiorino. Ha aperto la serata la proiezione di un video omaggio a Claudia Cardinale, cui è dedicato il manifesto del festival. Ad inaugurare ufficialmente il festival è l'anteprima di 'Il Dio dell'amore' di Francesco Lagi, film di apertura presentato all'interno della sezione Rosso di sera. Nel corso della serata è stato inoltre conferito il premio Bif&st 'Arte del cinema' a Kasia Smutniak.

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