Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Biella, nato il primo bambino con il dispositivo Odon in Piemonte

AA

BIELLA, 06 MAR - È nato in Piemonte il primo bambino, grazie all'Odon device, una tecnica innovativa che supporta con delicatezza la fase espulsiva del parto vaginale. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Asl di Biella, diretto da Bianca Masturzo, è infatti uno dei quattro centri selezionati in Italia per l'impiego di questo nuovo dispositivo, insieme all'Azienda ospedaliero - universitaria di Parma, al Policlinico Universitario Gemelli di Roma e alla Clinica Mangiagalli di Milano. A dicembre del 2025 i dati pubblicati dall'Agenzia del Ministero della Salute, Agenas, avevano confermato i risultati di rilievo nazionale, già registrati dal punto nascita dell'ospedale di Biella nell'anno precedente in termini di qualità dell'assistenza ostetrica durante il parto. "Negli ultimi anni - commenta il direttore generale, Mario Sanò - la struttura di Ostetricia e Ginecologia dell'Asl di Biella è stata riconosciuta come centro di riferimento per la buona pratica ostetrica, per il contenimento dei tagli cesarei e per incidenza molto bassa di ipossia fetale al parto, con percentuali inferiori alla media nazionale. Un risultato che testimonia l'elevato livello di competenza e di attenzione alla sicurezza materno-fetale raggiunto dall'équipe". L'ospedale di Biella rientra così entra tra i centri pionieri in Italia nell'utilizzo dell'Odon Device, un innovativo dispositivo progettato per assistere il parto nelle situazioni in cui, nelle fasi finali del travaglio, è necessario aiutare la nascita del bambino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BIELLA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario