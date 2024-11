Biden, 'aiuti al Perù nei trasporti e nella lotta antidroga'

LIMA, 15 NOV - Durante il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Lima, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato importanti sovvenzioni al Perù per i trasporti e la lotta alla droga durante un incontro bilaterale con la sua omologa peruviana, Dina Boluarte. "Sono orgoglioso di annunciare che stiamo stanziando 65 milioni di dollari nei prossimi cinque anni per assistere il Perù, con nove elicotteri Black Hawk e la formazione di oltre 130 piloti e tecnici", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. Biden ha poi annunciato la donazione di 150 vagoni passeggeri di Caltrain, il sistema ferroviario per pendolari della California, per aiutare i trasporti peruviani. "Fa parte di una collaborazione più ampia che farà risparmiare milioni al Perù e ridurrà l'inquinamento", ha dichiarato. Biden ha infine annunciato la firma di un accordo per la costruzione di uno spazioporto, il complesso di strutture, fisiche e tecnologiche, atte al lancio di vettori missilistici per scopi scientifici e militari, a Talara, nel Perù nordoccidentale. Il tutto nell'ambito di un progetto di esplorazione spaziale tra la NASA e la Commissione peruviana per la ricerca e lo sviluppo aerospaziale (Conida).