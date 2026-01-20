Bici giù dai Murazzi, scarcerata dopo quasi tre anni

TORINO, 20 GEN - È stata condannata a sei anni e otto mesi di reclusione, da minorenne, per il caso di Mauro Glorioso, lo studente ferito in modo gravissimo a Torino dal lancio di una bici dal bastione dei Murazzi, poi ieri, dopo due anni e 11 mesi in carcere, la giovane è tornata a casa dopo avere ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Genova l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per i giudici, come riporta il quotidiano La Stampa, ha compreso la gravità del fatto e potrà seguire un programma per completare il percorso verso la maturazione e il recupero.