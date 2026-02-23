Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Biblioteca di Niscemi in bilico su precipizio, recuperati 350 libri

AA

NISCEMI, 23 FEB - I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono riusciti a recuperare circa 350 libri della biblioteca che ospita la preziosa collezione di Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi. La biblioteca ricade sul fronte di frana e in parte è sospesa nel vuoto. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare grazie ad una strumentazione con puntatori laser in grado di segnalare immediatamente eventuali movimenti di fabbricati o vibrazioni del pavimento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NISCEMI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario