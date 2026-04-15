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Bessent, nessuna proroga sulle esenzioni dalle sanzioni sul petrolio russo

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WASHINGTON, 15 APR - Gli Stati Uniti non estenderanno le esenzioni dalle sanzioni sul petrolio della Russia. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. "Non rinnoveremo la licenza generale relativa al petrolio russo", ha affermato Bessent in un briefing con la stampa, un giorno dopo che il dipartimento del Tesoro ha annunciato di non voler rinnovare una misura analoga sulle restrizioni sul petrolio iraniano.

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