Bessent, 'nessun prezzo renderebbe la guerra all'Iran insostenibile'

WASHINGTON, 12 MAR - Nessun prezzo renderebbe la guerra all'Iran insostenibile: il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, in un'intervista con Sky News, ha risposto "assolutamente no" quando gli è stato chiesto se ci fosse un prezzo che avrebbe potuto indurlo ad affrontare il presidente Donald Trump e a dire che la guerra all'Iran non era più sostenibile. In base a quanto riferito dai media americani, i primi sei giorni di guerra all'Iran sarebbero costati agli Stati Uniti almeno 11,3 miliardi di dollari. Bessent, inoltre, ha affermato che la Marina Usa scorterà le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz non appena sarà "militarmente possibile".