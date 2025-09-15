Bessent, nell'accordo la proprietà TikTok sarà americana
epa12355966 Treasury Secretary Scott Bessent speaks during a press availability by US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 05 September 2025. EPA/FRANCIS CHUNG / / POOL
AA
NEW YORK, 15 SET - L'accordo fra gli Stati Uniti e le Cina prevede che la proprietà della divisione americana della piattaforma sia statunitense. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Non è ancora chiaro chi è l'acquirente né quale intesa è stata raggiunta sull'algoritmo usato.
