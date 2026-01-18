Bessent, 'la battaglia per l'Artico è reale, Europa proietta debolezza'

NEW YORK, 18 GEN - "Gli Stati Uniti proiettano forza, gli europei proiettano debolezza", "la battaglia per l'Artico è reale anche se non sarà quest'anno" e con la Groenlandia parte degli Usa "non ci sarà conflitto". Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. "Per più di 100 anni i presidenti americani hanno cercato di acquistare la Groenlandia. E' essenziale per la sicurezza americana", anche alla luce del fatto che "stiamo costruendo il Golden Dome", ha aggiunto Bessent. "Trump è strategico e sta guardando al di là di quest'anno e del prossimo. Sta guardando a quello che potrebbe accadere nel caso di una battaglia nell'Artico. Non daremo ad altri la nostra sicurezza nazionale", ha aggiunto Bessent. "Trump aveva detto agli europei di non costruire North Stream 2, non affidatevi al petrolio russo. E guardate ora cosa sta finanziando gli sforzi russi in Ucraina: gli acquisti europei di petrolio russo", ha messo in evidenza.