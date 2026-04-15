Bessent, 'il costo della benzina calerà quando l'Iran riaprirà Hormuz'

WASHINGTON, 15 APR - Scott Bessent si è detto "ottimista" che tra giugno e settembre "i prezzi della benzina si abbasseranno". Parlando al briefing della Casa Bianca il segretario al Tesoro ha aggiunto che i costi caleranno "quando l'Iran manterrà la promessa di riaprire lo stretto di Hormuz". "Noi abbiamo mantenuto la nostra, non stiamo più attaccando", ha aggiunto.