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Bessent congela 344 milioni di dollari in criptovalute legati all'Iran

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WASHINGTON, 24 APR - Il Dipartimento del Tesoro americano sta sanzionando diversi portafogli di asset legati all'Iran, congelando 344 milioni di dollari in criptovalute. Lo annuncia il segretario al Tesoro Scott Bessent che, in più dichiarazioni postate su X, ha dato conto di sanzioni anche a carico della Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, una raffineria indipendente (una cosiddetta 'teapot') con sede in Cina, parte di uno schema che continua "a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere l'economia petrolifera dell'Iran".

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