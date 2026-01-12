'Bessent a Trump, l'indagine su Powell creerà il caos sui mercati'

(Vedi il servizio delle 19.45) ROMA, 12 GEN - Scott Bessent non approva l'indagine del dipartimento di Giustizia sul capo della Federal Reserve, Jerome Powell, e lo ha fatto sapere a Donald Trump. Secondo Axios, il segretario al Tesoro ha detto al presidente che l'inchiesta rischia di "creare il caos" e danneggiare i mercati. Ma le preoccupazioni di Bessent non sono solo di tipo finanziario. Il mandato di Powell scade a maggio ma il segretario sperava che se Trump avesse nominato un sostituto prima lui se ne sarebbe andato. Con l'indagine, ritiene Bessent, "Powell è irremovibile. Questo ha davvero complicato le cose".