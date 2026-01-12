Giornale di Brescia
Bertolaso, tra i ricoverati di Crans al Niguarda uno fuori pericolo

MILANO, 12 GEN - Tra i 12 ragazzi ricoverati al Niguarda dopo il rogo di Crans-Montana "ci sono due o tre situazioni molto migliorate. Ci sono sicuramente due persone che probabilmente nei prossimi giorni trasferiremo in altri ospedali e c'è un ragazzo che è quello che si trova sicuramente nelle condizioni migliori: si muove, si sposta, ma comunque ha bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, quindi possiamo dire che è fuori pericolo, ma non possiamo certo dire che il problema è risolto". Lo fa sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa. "Poi gli altri nove sono particolarmente critici con diversi livelli di criticità. Sarà un periodo molto lungo che dovranno trascorrere in rianimazione e poi al centro ustioni. Non siamo pessimisti su nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura" aggiunge Bertolaso.

Argomenti
MILANO

