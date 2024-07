Bertolaso, sulla 'razza' era una battuta, chiedo scusa

MILANO, 02 LUG - "Sono basito da questo attacco così violento nei confronti di un funzionario servitore del Paese che sta cercando solo di risolvere i problemi. Il problema dell'inverno demografico è ormai riconosciuto urbi et orbi. Ho fatto una battuta sul rischio che l'inverno demografico ci faccia scomparire come italiani ma prendo atto e chiedo scusa". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso in Consiglio regionale replicando agli attacchi delle opposizioni dopo le sue parole sul rischio che l'inverno demografico faccia scomparire la "razza italica".