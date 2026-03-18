Bertolaso, ragazzi Crans stanno migliorando, un paio a casa a breve

MILANO, 18 MAR - I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano "stanno migliorando. Sono in cinque, sono lo zoccolo duro delle situazioni più critiche. Un paio nell'arco di una settimana o due probabilmente dovrebbero andare a casa. Gli altri hanno ancora un percorso un po' complicato". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di un evento all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per la presentazione del nuovo sistema MRgFUS Exablate Prime, una tecnologia innovativa per il trattamento di numerose patologie neurologiche. "Un paio di loro - ha aggiunto Bertolaso - non li vedevo da cinque giorni. Erano quasi irriconoscibili, erano aumentati di peso, stavano molto meglio ed erano molto più svegli. Insomma, anche lì stanno facendo un piccolo miracolo".