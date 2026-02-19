Bertolaso, ragazzi Crans fuori pericolo ma alcuni in condizioni molto serie

Giornale di Brescia
MILANO, 19 FEB - I sette ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano dopo la strage di Crans-Montana "sono fuori pericolo di rischio di vita ma sono ancora, molti di loro, in condizioni molto serie" e per quanto riguarda eventuali dimissioni, per cinque di loro "ci vorranno mesi. Per gli altri invece qualche settimana". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. "Non è che sono guariti. Dobbiamo ringraziare i nostri medici anche per quello che stanno facendo e dovranno ancora fare. Per alcuni di questi ragazzi il percorso sarà ancora problematico, pieno di ostacoli, con alti e bassi e con momenti di preoccupazione" ha spiegato Bertolaso. "Sono tutti coscienti ma capiscono che prima di uscire dall'ospedale per alcuni di loro ci vorranno ancora mesi e ogni giorno bisogna accompagnarli in questo difficilissimo percorso. Oggi - ha sottolineato ancora Bertolaso - siamo ancora in mezzo a un guado complicato".

