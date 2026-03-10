Bertolaso, prossima settimana saranno dimessi altri 2 ragazzi feriti a Crans

MILANO, 10 MAR - "Adesso abbiamo cinque pazienti ricoverati al Niguarda" che sono rimasti feriti nella strage di Crans-Montana, "abbiamo ridotto parecchio il numero. Gli altri sono a casa, vanno in reparto solo per fare le medicazioni, però stanno anche tornando a scuola". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine di una conferenza nella sede del Comune di Milano. "I cinque che abbiamo" ancora ricoverati "sono i casi più seri. Probabilmente, nell'arco della prossima settimana due addirittura andranno a casa, quindi diciamo che la stragrande maggioranza di loro potranno trascorrere Pasqua a casa", ha concluso.