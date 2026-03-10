Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bertolaso, prossima settimana saranno dimessi altri 2 ragazzi feriti a Crans

AA

MILANO, 10 MAR - "Adesso abbiamo cinque pazienti ricoverati al Niguarda" che sono rimasti feriti nella strage di Crans-Montana, "abbiamo ridotto parecchio il numero. Gli altri sono a casa, vanno in reparto solo per fare le medicazioni, però stanno anche tornando a scuola". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine di una conferenza nella sede del Comune di Milano. "I cinque che abbiamo" ancora ricoverati "sono i casi più seri. Probabilmente, nell'arco della prossima settimana due addirittura andranno a casa, quindi diciamo che la stragrande maggioranza di loro potranno trascorrere Pasqua a casa", ha concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario