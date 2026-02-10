Bertolaso, i feriti di Crans a Milano non son più in pericolo di vita

MILANO, 10 FEB - I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti "fuori imminente pericolo di vita" e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati traferiti nel reparto grandi ustioni. Ieri, inoltre, è stata dimessa dall'ospedale milanese la donna italo-svizzera di 55 anni. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi.