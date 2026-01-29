Giornale di Brescia
Bertolaso, 'feriti Crans migliorano, spero dimissioni durante Giochi'

MILANO, 29 GEN - La situazione dei feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano "è in miglioramento", come ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. "Tre ragazzi sono sicuramente in una situazione ancora critica, la prognosi è ancora riservata - ha aggiunto -, però stanno migliorando e quindi speriamo presto di poter dire che sono tutti fuori pericolo". "Speriamo durante le Olimpiadi di dimettere qualcuno" ha proseguito Bertolaso, sottolineando che "fra qualche giorno vi daremo maggiori notizie".

MILANO

