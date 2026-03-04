Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bertolaso, domani dimesso e trasferito a Roma uno dei feriti Crans

AA

MILANO, 04 MAR - Domani sarà dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Manfredi Marcucci, il 16enne romano tra i feriti del rogo di capodanno a Crans-Montana. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di un evento nell'ospedale milanese. "Adesso vado a trovare i feriti di Crans-Montana e domani uno dei ragazzi (Marcucci appunto, ndr) lascia l'ospedale e viene trasferito a Roma, verrà preso in carico da un ospedale che si occupa di grandi ustionati" ha spiegato Bertolaso. In generale, per i feriti "il percorso sta continuando in modo assolutamente soddisfacente, credo che anche nel corso delle prossime settimane potremmo mandare a casa altri ragazzi, di modo che per Pasqua si possa finalmente celebrare la conclusione di questa prima fase" ha aggiunto Bertolaso, ricordando comunque che "le attività di recupero di questi ragazzi saranno ancora lunghe, ma la parte critica dovrebbe concludersi spero in tempi brevi". Per quanto riguarda, invece, i ragazzi già dimessi, "l'altro ieri ne ho incontrati un paio, i primi che abbiamo dimesso, che sono venuti per fare delle medicazioni. Li ho trovati tutti molto contenti: fare le medicazioni per un'ustione è particolarmente doloroso, quindi il fatto che tornino e che poi siano contenti significa che sta andando davvero tutto bene" ha concluso Bertolaso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario