Bertolaso, domani dimesso e trasferito a Roma uno dei feriti Crans

MILANO, 04 MAR - Domani sarà dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Manfredi Marcucci, il 16enne romano tra i feriti del rogo di capodanno a Crans-Montana. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di un evento nell'ospedale milanese. "Adesso vado a trovare i feriti di Crans-Montana e domani uno dei ragazzi (Marcucci appunto, ndr) lascia l'ospedale e viene trasferito a Roma, verrà preso in carico da un ospedale che si occupa di grandi ustionati" ha spiegato Bertolaso. In generale, per i feriti "il percorso sta continuando in modo assolutamente soddisfacente, credo che anche nel corso delle prossime settimane potremmo mandare a casa altri ragazzi, di modo che per Pasqua si possa finalmente celebrare la conclusione di questa prima fase" ha aggiunto Bertolaso, ricordando comunque che "le attività di recupero di questi ragazzi saranno ancora lunghe, ma la parte critica dovrebbe concludersi spero in tempi brevi". Per quanto riguarda, invece, i ragazzi già dimessi, "l'altro ieri ne ho incontrati un paio, i primi che abbiamo dimesso, che sono venuti per fare delle medicazioni. Li ho trovati tutti molto contenti: fare le medicazioni per un'ustione è particolarmente doloroso, quindi il fatto che tornino e che poi siano contenti significa che sta andando davvero tutto bene" ha concluso Bertolaso.